Vazam 9 jogos da Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 na Microsoft Store

I love how Microsoft are trying to keep their new Xbox previews secret. Last previews added:

1) wTetCu3GZOEhnOkK

2) NoMeaDN2OCG4nLAe

3) loQisPxoSjELV8mT

4) vxq6EuVe9IzNPv1V

5) ILqJIse4zA28BM1Z

6) JBbWr5motzEfDIuu

7) NysjGMq5nRdXRVWL

8) rDArdSg4inQgPK1L

9) KMvx8IE5SZXdt0qh

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 8, 2022