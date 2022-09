Vazam imagens de um novo controle do Xbox

O vazamento de um novo controle do Xbox ocorreu apenas alguns dias atrás, apenas algumas horas antes da Microsoft anunciar oficialmente o Mineral Camo Special Edition. E embora possamos pensar que seria o único novo controle que chegaria aos consoles Xbox, a verdade é que nas últimas horas um novo controle Xbox, baseado em um design lunar, vazou novamente.

Nesta ocasião, o design deste novo controle do Xbox tem um acabamento cinza que muda de cor à medida que a luz o atinge diretamente , o que o faz mudar para tons mais claros ou mais escuros. O vazamento vem do usuário @EspiaDeOffers no Twitter, que compartilhou a seguinte imagem do controle, que se chamaria Lunar Shift.