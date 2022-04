Vazam imagens dos controles de console da Apple

Há muito tempo, rumores sobre a criação de um console da Apple tem aparecido na internet, incluindo rumores sobre a Apple tentando contratar especialistas em consoles do Xbox para seu console, porem novas patentes descobertas pelo famoso site “Patently Apple”, especializadas em patentes da Apple.

A primeira patente data de 31 de março, intitulada “ACESSÓRIO DE JOGO MAGNETICAMENTE CONECTÁVEL” mostra um acessório de videogame que pode melhorar a funcionalidade de jogos em um dispositivo eletrônico, como um telefone, um tablet, um dispositivo de computação usável ou outro dispositivo de computação, como um console de video-game.

Apple is Showing Strong Interest in Developing their own set of Game Controllers, as a Second Major Patent has been Discovered https://t.co/d4UZqF7kix pic.twitter.com/ZNYLMiMiiw — Patently Apple (@PatentlyApple) April 10, 2022

Este acessório de console pode fornecer uma interface física para controlar as atividades de games no dispositivo eletrônico de tal forma que uma tela do dispositivo eletrônico permaneça pelo menos em grande parte desobstruída durante a gemeplay.

Este acessório de jogo pode incluir uma bandeja, painel ou base e um ou mais controladores de jogo que podem ser anexados à bandeja, painel, base (geralmente referida na patente como uma bandeja ou base), ou dispositivo eletrônico de tal forma que os controles de jogo sejam posicionados em um ou mais lados do dispositivo eletrônico. Cada controle de jogo pode incluir um ou mais controles de interface com o usuário. Os controles de jogo podem ser prontamente apreendidos durante o jogo, melhorando assim a funcionalidade do jogo.

Poucos dias depois, foi revelado mais uma patente, agora vindo da Europa, essa patente mostra alguns tipos de controles diferentes, o primeiro estilo de controle de games mostra um fólio de jogos, usando um iPhone como exemplo. nessa patente a Apple compartilha uma série de conceitos apresentados, nos quais a equipe de engenharia deles trabalhou.

A parte do fólio que se sentará em frente à tela do iPhone para o conteúdo do jogo, pode na verdade ser uma tela secundária completa ou parcial que pode fornecer aos usuários mensagens sobre o jogo, como se seu personagem de jogo estivesse com pouca saúde, ou que o usuário esteja recebendo um texto, e-mail de chamada do FaceTime de amigos, familiares ou associados de negócios. Poderia também ser usado para aceitar outros jogadores que queiram participar de um jogo multiplayer.

O segundo estilo de controlador de jogo apresentado pela patente transmite um estilo mais tradicional, embora esta não seja uma patente de desenho. É um conceito geral com várias diferenças em comparação com os existentes no mercado atual.

Por exemplo, o controlador funcionaria com o possível novo console da Apple e ofereceria um controle deslizante, permitindo ao usuário tê-lo no modo de jogo ou no modo de mensagens. O controle deslizante provaria que é para um controlador de jogos da Apple e não um recurso para acrescentar a um outro controle, como um controle de xbox, por exemplo.

Na patente da Apple FIG. 12E acima, a Apple observa que a interface de usuário do display é para um jogo. No provável novo console da Apple, na FIG. 14J, a interface do display é mostrada para ser usada para ” uma aplicação” diferente de um jogo, como e-mail, FaceTime, etc. Na FIG. 14K, podemos ver uma Aplicação em tela dividida funcionado no display.

Não sabemos quando e/ou se o console vai sair, mas estas patentes da Apple indicam que a Apple quer entrar bastante no mundo dos consoles, em curto e longo prazo.