Vazam mais imagens de ‘Starfield’ exclusivo do Xbox

A empolgação dos fãs é grande para finalmente ver um gameplay de Starfield, o mais novo RPG da Bethesda, mas de acordo com o diretor Todd Howard, provavelmente só teremos novidades durante a E3 desse ano.

Para dar um gostinho para os fãs até lá, parece que novas imagens de Starfield acabaram sendo vazadas na internet, nos permitindo dar mais uma olhada nesse jogo. Essas não são as primeiras imagens a vazar do título, já até mesmo vimos imagens do mesmo local desse novo vazamento.

5 new leaked pictures from the 2018 build of Starfield from StarfieldAlliance

Segundo a opinião de desenvolvedores de jogos, parece que essas imagens são tiradas do que são chamados de “ambiente de ginásio”. Esse lugar é basicamente um ambiente de teste paralelo ao jogo, geralmente utilizado para testar “assets” do jogo, sem iluminação, exceto pela iluminação padrão básica da engine… é por isso que tudo parece meio sem graça. Não representa a aparência do jogo.

Lembrando que essas imagens são antigas, aparentemente de uma build de 2018. Isso significa que o jogo atualmente deve estar muito diferente do mostrado nestas imagens, mas elas ao menos servem para nos dar uma ideia de como será o jogo.

Até o momento temos poucas informações desse RPG de ficção científica da Bethesda. De acordo com Todd Howard, esse projeto já vem sendo elaborado de forma conceitual há mais de 20 anos.

Starfield é a primeira nova IP criada pela Bethesda nos últimos 25 anos. Neste RPG de próxima geração ambientado entre as estrelas, os jogadores poderão criar seu personagem e explorar esse universo com uma vasta liberdade enquanto embarca em uma jornada épica com a missão de responder ao maior mistério da humanidade.

Starfield será lançado em 11 de novembro de 2022 para PC e Xbox Series X/S. O jogo também chegará no lançamento ao Xbox Game Pass.