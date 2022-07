Vazam novas informações sobre o console portátil do Xbox

A nova geração de consoles da Microsoft chegou ao mercado durante o último mês de novembro de 2020, com Xbox Series X, Xbox Series S sendo um sucesso implacável nesses praticamente dois anos de vida. Sem dúvida, tudo está indo bem para Microsfot, que têm um futuro muito emocionante pela frente, graças ao número de jogos exclusivos que estão em desenvolvimento e tudo o que está por vir para consoles Xbox e Xbox Game Pass da Activision, Bethesda, muitos outros estúdios Xbox e de terceiros.

Embora, há pouco mais de um ano, haja rumores sobre a possibilidade de um Xbox Series portátil, e até os fãs estão recriando como poderia ser. Depois que o xCloud foi adicionado ao Steam Deck, novos rumores começaram a surgir de que o Project Edinburgh poderia ser o console portátil Xbox, que agora foi alimentado por novas declarações de Jez Corden.

Através do podcast de Rand para Thor 19, Jez Corden comentou que acredita que a Microsoft criou um protótipo de um Xbox Series portátil e eles exploraram o fator de forma internamente. O nome deste console portátil Xbox seria Xbox Series Y, seria lançado no mercado em 2-3 anos no varejo e o motivo da criação deste é porque a tela dos telefones é muito pequena.

O Nintendo Switch provou ter um tamanho muito bom, então o Xbox precisa fazer algo bastante semelhante, mas algo mais barato, entre 150 e 250 euros, com controles destacáveis ​​e baseados na nuvem, permitindo desfrutar de jogos digitais dentro e fora Xbox Game Pass. Outro usuário conhecido, revelou que a Microsoft está trabalhando em um Xbox portátil e até já viu um protótipo. Se o Xbox lançar um console portátil, aumentaria muito o valor da marca.