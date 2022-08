Vazam novos detalhes sobre Resident Evil 4 Remake

Alguns meses atrás a Capcom finalmente anunciou que está trabalhando com o Remake do querido Resident Evil 4, no entanto, a desenvolvedora já deixou bem claro que essa versão terá alterações.

Uma mudança evidente no Remake é que ele será mais sombrio, puxando para o lado do terror e não como ação no jogo original. O jogo também está sendo refeito do zero e promete entregar gráficos de alta qualidade, graças aos novos consoles disponíveis no mercado.

Recentemente um usuário forneceu algumas informações bastante curiosas sobre Resident Evil 4 Remake, mas devemos lembrar que nada disso foi confirmado pela Capcom!

É bastante informação e primeiro é dito que o personagem Krauser não foi removido do jogo e seu papel é expandido na trama, além disso ele não é mais a pessoa que sequestra Ashley. A Knife Fight ainda está no jogo, que é a batalha de quick time events.

Outro personagem que vai ganhar mais atenção é o Luis Sera, que terá um enredo expandido com flashbacks e também algumas cenas com seu avô. Aquele inimigo apelão com a Minigun foi removido, mas o outro com uma RPG não.

Os ‘Regenerators’ (aquele inimigo bizarro) contará com aparência assustadora, e o inimigo ‘Iron Maiden’ tem o corpo de um cientista empalado em seus espinhos.

O Salazar ainda é um anão e tem uma personalidade mais assustadora, no entanto, agora ele só tem um Verdugo protegendo-o. Desta vez e ele é um stalker (inimigo que fica te perseguindo igual Mr. X) no castelo, você pode derrubá-lo, mas não pode matá-lo porque mais tarde no jogo ele é combinado com Salazar.

Bitores Mendez também tem um enredo expandido e será bastante semelhante com o Mr. X. Ele vai te perseguir na parte da vila do jogo. Sua forma final ainda é o monstro centopéia e você ainda luta com ele no celeiro.

A luta contra o chefe que fica no lago teve algumas mudanças, ficando semelhante à luta contra o Moreau em Resident Evil Village. E sim, se você atirar na água, ainda terá o jumpscare, mas dessa vez você não será comido, você verá apenas uma sombra muito grande nadando para fundo do lago.

A personagem Ashley Graham agora terá um pouco mais de participação no jogo e agora usará uma faca para se defender. Sua IA foi totalmente melhorada, ela também pode jogar pedras nos inimigos.

Por fim, é dito que a Capcom planeja lançar duas demos para Resident Evil 4 Remake, uma da vila e outra do castelo, assim como o Village. De qualquer maneira, tudo fornecido aqui são apenas rumores e nada disso foi confirmado.

Resident Evil 4 Remake será lançado no dia (24) de Março de 2023 para PC, PS5 e Xbox Series X|S.