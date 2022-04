Vazam personagens, história e vários detalhes de GTA 6

A Rockstar Games confirmou inesperadamente que já está desenvolvendo um novo Grand Theft Auto, embora vários rumores tenham indicado que o título do jogo não seguiria o padrão numérico. No entanto, estamos todos ansiosos para que a empresa americana revele os primeiros detalhes do GTA 6 na companhia de um trailer e uma data de lançamento. Mas agora, enquanto esperamos que isso aconteça, vários detalhes de GTA VI relacionados aos personagens principais, história e cidade do jogo vazaram.

Como não poderia deixar de ser, toda essa suposta informação vazada foi compartilhada pelo conhecido e especializado usuário Matheusbr9895_ via Twitter. Embora, em primeiro lugar, Matheus tenha revelado informações sobre os protagonistas de GTA VI, que neste caso seriam dois irmãos (mulher e homem), algo que já havia rumores anteriormente. Sobre a história destes, esses irmãos separaram seus caminhos por causa do assassinato de seus pais.

Recebi Informações Recentemente sobre a próxima entrada da Série GTA. A idéia que a Rockstar Games propôs, era a história de 2 irmãos- sendo 1 Homem e 1 Mulher, que se separou depois que seus pais foram mortos, No Prólogo em 2003. — Matheusvictorbr- (@Matheusbr9895_) April 2, 2022

Aparentemente, a morte dos pais de nossos protagonistas foi pelas mãos de um grupo de cartéis rivais no Brasil , durante o ano de 2003 . Isso nos leva a pensar que a conhecida cidade do Brasil que vazou há algum tempo pode acabar aparecendo no GTA VI. Para concluir, Matheus acrescentou que a ideia inicialmente proposta pela Rockstar Games era nunca ter várias décadas no jogo, mas sim ambientes destrutivos e mudanças de mapa dependendo do curso da história. Como você sabe, esses vazamentos devem ser tratados como tal e aguardar que as informações oficiais sejam reveladas.