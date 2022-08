Vazam possíveis preços do plano família do Xbox Game Pass

O jornalista Tom Warren compartilhou o preço plano família do Xbox Game Game Pass que deverá custar em torno de 22 euros algo entre R$ 120 reais no Brasil. O preço pode ser dividido entre 4 pessoas, o que dará um valor de 30 reais por pessoa. Vale lembra que os preços oficiais ainda não foram divulgadas pela Microsoft.

Como ainda está em fase de testes, o plano está disponível apenas na Colômbia e na Irlanda e apenas quem está no Xbox Insiders podem fazer parte desse novo modelo do serviço. Além disso, o plano família se aplica apenas no Xbox Game Pass Ultimate.