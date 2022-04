Vazam supostas imagens do Need for Speed 2022

Um novo Need for Speed está em desenvolvimento e pouco se sabe sobre o mais novo título de corrida. Para quem está animado com o jogo, vazaram supostas imagens.

Nas imagens, podemos ver uma cidade, que segundo informações se chamará Lake Shore, sendo uma versão fictícia de Chicago. As imagens não estão em boa qualidade e não dá para ver muita coisa, apenas um carro, junto de alguns prédios, também vazou o suposto mapa do jogo.

>в сеть слили скриншоты нового Need for Speed

>никого не смутила карта из NFS: Heat, интерфейс из NFS: Heat и город из NFS: Heat pic.twitter.com/lhhjxvJjVG — кирилл беллик (@kirillbellick) April 23, 2022

Com informações divulgadas anteriormente, é dito que o novo Need for Speed terá um estilo de arte ‘fotorrealista’ misturado com alguns elementos de anime. Em uma das imagens, podemos ver o piloto com o cabelo azul, talvez um protagonista ao estilo anime?