Vazou! Descubra quem são os finalistas do ‘Ilha Record 2’

Segundo a coluna Leo Dias, do jornal Metrópoles, já sabemos quem são os finalistas da segunda temporada do reality show ‘Ilha Record‘. Gravada no Rio de Janeiro, a produção da emissora já filmou a última prova de está apenas aguardando a grande final para televisioná-la.

+ Ilha Record: Caique Aguiar finalmente chega ao exílio: “As férias acabaram”

Da mesma maneira que foi feito na primeira edição do reality, a última dinâmica foi disputada por dois participantes e cada um possuía um ajudante. Até o momento não tivemos muitas informações sobre as regras da prova, mas a coluna descobriu que foi disputada entre Kaik (com Solange Gomes como ajudante) e Flávio Nakagima (com Fábio Braz como ajudante).

Com isso, os dois jogadores estão concorrendo ao prêmio máximo de R$500 mil. E os outros 11 participantes concorrem ao prêmio de R$250 mil, que é decidido pelo voto popular.

Amor de reality? Nakagima e Ste Viegas vivem romance escondido após ‘Ilha Record’ De acordo com o jornalista Leo Dias, Flávio Nakagima e a influenciadora Stephanie Viegas estão vivendo um romance após o reality show ‘Ilha Record 2’. Os dois acabaram de retornar do confinamento, que aconteceu no Rio de Janeiro, e estão vivendo um affair às escondidas.

Passeando por uma praia em São Paulo, os dois foram flagrados coladinhos, aproveitando o dia de sol e fugindo dos holofotes. Vale lembrar que foram eles que protagonizaram o primeiro beijão do reality show e ainda passaram a noite juntos!

