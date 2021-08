Veículo adquirido de forma fraudulenta é recuperado pela PRF

Destaque



No início da manhã de hoje (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com registro de irregularidades em Vitória (ES). A ação foi desencadeada no KM 746 da BR 101, trecho do município de Itabela (BA).

Os PRFs fiscalizavam o trecho quando abordaram um Fiat/Mobi para verificação e, durante os procedimentos, identificaram que havia ocorrência registrada em julho de 2016, informando que o veículo teria sido adquirido de forma fraudulenta.

No boletim, a vítima relatou que recebeu em sua residência um carnê com 48 parcelas de R$ 1.159,56, referente a compra de um veículo que nunca adquiriu. Indagado, o condutor informou que comprou o veículo há cerca de 5 meses pela quantia de R$ 30.000,00, tendo pago R$16.000,00 em espécie, contudo não possuía nenhuma documentação que comprovasse a transação.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.