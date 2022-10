Veículo desce ribanceira no bairro Novo Prado

Um acidente por pouco não transformou numa tragédia durante a tarde desta segunda-feira (17), na região do bairro Novo Prado, em Itamaraju.

Internautas registraram o acidente envolvendo um veículo de passeio modelo Chevrolet Corsa Classic, que acabou desgovernando e caindo numa ribanceira lateral a Rua Grêmio no bairro Novo Prado. Conforme informações passadas a polícia o veículo teria saído da Avenida ACM e acessado a rua quando ocorreu o acidente.

Apesar do imenso susto, que chamou atenção de pessoas que passavam pelo local, ninguém sofreu ferimentos graves.

No final da tarde o veículo foi removido do local com auxílio de uma empresa de guincho.A polícia foi notificada e segue acompanhando o caso para apurar a causas do acidente.

As imagens do local foram enviadas por um internauta e colaborador do Portal Itamaraju Notícias através da ferramenta Whatsapp.