Veículo furtado em São Paulo é recuperado pela PRF em Eunápolis

Crime



Publicado em 28 de out de 2021 e atualizado às 22:06

O homem de 22 anos relatou que adquiriu o veículo pela quantia de RS30.000,00 na cidade de Cândido Sales.

Na noite de ontem (27), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo furtado no dia 16 do mês passado, em Mongaguá (SP). A ação foi registrada no KM 82 da BR 367, município baiano de Eunápolis.

Os PRFs fiscalizavam a rodovia quando abordaram o veículo para verificação e, durante as verificações, constataram adulterações em seus elementos identificatórios e que na verdade, tratava-se de um veículo Chevrolet/Onix 1.0 MT LT, com ocorrência de roubo/furto.

Indagado, o homem de 22 anos que conduzia o veículo, relatou que o havia adquirido na cidade de Cândido Sales pela quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais). Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Por | PRF