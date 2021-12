Veículo que transportava granito tomba na BR-101 e bloqueia trecho

Destaque



Publicado em 25 de dez de 2021 e atualizado às 13:36

Um grave acidente no trecho entre Itamaraju e Itabela no início tarde de sábado (25) feriado de Natal, bloqueou os dois sentidos da rodovia BR-101.

O caminhão que transportava uma carga de granito, acabou perdendo o controle e tombando numa decida acentuado, nas proximidades do hotel fazenda localizado as margens da rodovia.

Pessoas que transitavam pela rodovia mantiveram contato com as centrais do SAMU 192 e Polícia Rodoviária Federal (PRF), informando sobre o acidente.

A equipe de saúde realizou o resgaste do condutor do caminhão, prestando os primeiros atendimentos a vítima e posteriormente lhe encaminhado para o hospital municipal de Itamaraju.

A polícia orientou na remoção do veículo e alerta aos condutores sobre os riscos no trecho, sendo avisados para redobrarem atenção ao trafegar pela rodovia.