Veículo roubado na capital é recuperado pela PRF na BR 101 em Itamaraju

Publicado em 14 de mar de 2022 e atualizado às 14:25

Um automóvel Fiat/Uno Vivace, com ocorrência de roubo registrada em julho/2018, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da tarde de sexta-feira (11), em Itamaraju (BA), no Extremo Sul da Bahia.

Equipe da PRF realizava fiscalização ostensiva, quando abordou o carro com placas de Dias D’Avila (BA). O veículo era conduzido por um homem de 43 anos que reside em Itabela (BA).

Durante a vistoria no veículo, foram encontradas indícios de adulterações nos caracteres do carro, inclusive o Uno estava com um motor que pertencia a uma pick up Strada.

Com técnicas de análise criminal em fraudes veiculares, os PRFs perceberam que o Uno ostentava placa e documento de outro automóvel de mesma marca e modelo.

A polícia também analisou um Boletim de Ocorrência, registrado pelo proprietário do Uno verdadeiro, que teve os dados clonados e estava sendo utilizado no automóvel que possuía ocorrência de roubo. Ele informou que estava recebendo multas em lugares que nunca trafegou e também pontos na carteira sem ter cometido infração de trânsito.

Após consulta ao sistema de dados, os policiais constataram se tratar na realidade de um veículo roubado em 17/07/2018, na capital baiana.

Questionado, o motorista disse que o Uno foi adquirido há cerca de 3 anos na cidade de Eunápolis. Informou também que pagou o valor de 22.000 reais.

Em seguida, o homem que é empresário foi preso em flagrante delito e encaminhado à Central da Delegacia de Polícia Civil, para formalização dos procedimentos da lavratura do flagrante.

A PRF orienta que, na pesquisa ou ato da compra, o novo proprietário sempre desconfie de anúncios tentadores, leve-o a um mecânico de confiança e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo.