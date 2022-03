Veículo roubado no Espírito Santo é recuperado em Eunápolis pela PRF

Destaque



Publicado em 28 de fev de 2022 e atualizado às 21:03

O veículo havia sido roubado em outubro de 2020. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde de hoje (28), no km 720 da BR 101, no município de Eunápolis/BA, um veículo com ocorrência de roubo.

Por volta das 13h30, uma equipe PRF realizava fiscalização, quando deu ordem de parada ao condutor de um Fiat/Strada Working, de cor branca.

Ao realizar consultas aos sistemas, verificou-se divergências dos dados informados com as características presentes no veículo. Diante da situação, os policiais elevaram o nível de suspeição e partiram para uma vistoria minuciosa dos elementos identificadores do veículo, os quais apresentavam indícios de adulteração.

Após procedimento de vistoria e consultas aos sistemas de dados, os policiais verificaram se tratar, na realidade, de um veículo com declaração de roubo registrada na data de 01/10/2020, na cidade de Boa Esperança/ES.

O motorista e o veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária para os procedimentos legais cabíveis.