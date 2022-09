Veículo sofre acidente no perímetro urbano da BR-101 em Itamaraju

Moradores e pessoas que transitavam na região do bairro Várzea Alegre, na manhã deste domingo (11) de setembro, registraram um acidente envolvendo um veículo de passeio.

O carro ocupado por jovens, acabou perdendo o controle do veículo VW Golf de cor preta, que subiu no barranco as margens da rodovia BR-101, no trecho urbano e tombou no meio da via.

Apesar do imenso susto os ocupantes do veículo, conseguiram sair do carro se ferimentos graves.

As autoridades foram notificadas e uma empresa de guinchos removeu o veículo da rodovia.

As imagens foram encaminhadas ao portal Itamaraju Notícias pela ferramenta Whatsapp.