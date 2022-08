Veículo tomba às margens da BA-489

Uma internauta do portal Itamaraju Notícias enviou no início da noite deste sábado (27) de agosto, imagens de um acidente na rodovia, que liga os bairros Primavera e Liberdade.

Nas imagens enviadas, foi possível notar que um veículo de passeio acabou perdendo o controle e caiu as margens da BA-489, necessitando do auxílio de populares pra sair do interior do veículo.

O carro modelo FIAT Uno, chegou a tombar, ficando parcialmente destruído.

Apesar do susto e prejuízos materiais, não houve registro de pessoas com graves ferimentos.

A polícia militar da 43ª CIPM também foi notificada sobre o acidente.

As imagens foram enviadas pelo internauta no perfil do WhatsApp do portal Itamaraju Notícias.