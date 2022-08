Veiga destaca maturidade do Palmeiras e projeta duelo de volta com Atlético

Depois da vitória sobre o Goiás, no último domingo (7/8), o Palmeiras já vira a chave e foca agora no duelo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Atlético. Um dos pilares da equipe palmeirense, o meia Raphael Veiga destacou a maturidade do elenco como fator para a reação no jogo de ida.

“Já falei algumas outras vezes que nosso time criou maturidade com os jogos grandes que passamos. Sabemos jogar o jogo em determinadas circunstâncias, independentemente se estamos ganhando ou perdendo”, iniciou o jogador.

Partida decisiva

No Mineirão, o Palmeiras viu o adversário abrir 2 a 0 até o início da segunda etapa. Contudo, a equipe de Abel Ferreira não se abateu e reagiu para buscar o 2 a 2 com gol nos acréscimos.

Veiga destacou a importância da reação para o duelo de volta, que acontece nesta quarta-feira (10/8), às 21h30, no Allianz Parque.

“Quando tomamos o segundo gol, não nos abatemos, não nos desorganizamos. Isso ajuda, conseguimos dois gols importantes e agora decidimos em casa. Sabemos que está empatado, não tem mais saldo de gol, mas temos tudo para fazer um bom jogo e sair com a vitória”, finalizou o jogador.

Com o empate em 2 a 2 no jogo de ida, quem vencer a partida na casa palmeirense fica com a vaga na semifinal da Libertadores. Como não há gol fora de casa como vantagem, qualquer novo empate leva a decisão para os pênaltis.