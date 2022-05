Veja a lista dos 10 jogadores mais valorizados fora das cinco grandes ligas

Com Antony, confira a lista dos 10 jogadores mais valorizados para a próxima janela de transferências, que não jogam nas cinco grandes ligas do futebol europeu (Alemanha, Espanha, Inglaterra, França e Itália).

O estudo divulgado nesta segunda-feira foi feito pelo Observatório do Futebol – CIES e tem um amplo domínio da liga portuguesa, com seis nomes. Integram o pódio, Darwin Núñez (Benfica), Antony (Ajax) e Gonçalo Inácio (Sporting).

1- Darwin Núñez (Benfica)

O atacante do Benfica, de 22 anos, é o atleta mais valorizado desta lista. Com 34 gols nesta temporada, Darwin tem um valor estimado em 70,7 milhões de euros.

2- Antony (Ajax)

O atacante Antony, de 22 anos, é o único brasileiro desta lista. Com uma temporada de destaque no Ajax, o atleta foi presença constante nas convocações de Tite e tem seu valor estimado em 57,5 milhões de euros.

3- Gonçalo Inácio (Sporting)

O zagueiro Gonçalo Inácio, de 21 anos, faz uma temporada de destaque no Sporting. Além da sua solidez defensiva, o português vem contribuindo no ataque, marcando cinco gols até aqui. Por isso, ele integra o pódio e está avaliado em 52,2 milhões de euros.

4- Cody Gakpo (PSV)

O holandês Cody Gakpo, de 22 anos, é outro jogador do futebol holandês na lista. Com 18 gols e 15 assistências nesta temporada pelo PSV Eindhoven, o jogador está avaliado em 49,7 milhões de euros.

5- Matheus Nunes (Sporting)

O meio campista luso-brasileiro Matheus Nunes, de 23 anos, é outro jogador do Campeonato Português na lista. Com ótimas atuações pelo Sporting, o jogador vem sendo convocado para a seleção de Portugal e está avaliado em 49,5 milhões de euros.

6- Pedro Gonçalves (Sporting)

O ponta-direita Pedro Gonçalves, de 23 anos, contribuiu com 15 gols e 12 assistências nesta temporada atuando pelo Sporting e está avaliado em 49,2 milhões de euros.

7- Gonçalo Ramos (Benfica)

Com apenas 20 anos, Gonçalo Ramos é mais uma jovem promessa do Benfica. Nesta temporada, marcou sete gols e está avaliado em 42,9 milhões de euros.

8- Diogo Costa (Porto)

Diogo Costa é o único goleiro desta lista. Com 22 anos, o arqueiro vem fazendo ótima temporada pelo Porto e está avaliado em 41,4 milhões de euros.

9- Charles de Ketelaere (Club Brugge)

Com apenas 21 anos, o meia armador do Club Brugge, Charles de Ketelaere, representa a Bélgica nesta lista. Com ótima imposição física, o atleta tem 18 gols nesta temporada e está avaliado em 39,9 milhões de euros.

10- Sébastien Haller (Ajax)

O centroavante do Ajax, Sébastien Haller, é o atleta mais velho da lista. Com 27 anos, o jogador marcou 20 gols e deu sete assistências em 27 partidas nesta temporada. Dessa maneira, o marfinense está avaliado em 39,6 milhões de euros.