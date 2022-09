Veja a tatuagem ‘escondida’ que Patricia Poeta não quis mostrar no ‘Encontro’

A apresentadora Patricia Poeta comentou no “Encontro” desta sexta-feira, 30, que tem duas tatuagens, mas uma delas a jornalista não quis mostrar. O assunto começou no quadro “Bem Estar”, quando a repórter Michelle Loreto relatou o caso de uma jovem que coçou a pele e sua tatuagem simplesmente saiu. Manoel Soares, co-apresentador da atração matinal da Globo, comentou que não possui nenhuma tatuagem. “Quero fazer um apelo aqui, dona Ivonete, minha mãe, quero em rede nacional pedir para você me deixar fazer uma tatuagem. Brasil, me ajude. Minha mãe não deixa eu fazer”, brincou o apresentador. A ex-âncora do “Jornal Nacional” fez uma proposta ao parceiro: “Quando você for fazer sua primeira tatuagem, eu vou fazer minha terceira. Tenho uma aqui [no pulso], uma aqui [na costela] que não poderei mostrar, não é verdade?”. Patrícia acrescentou: “Faço minha terceira porque dizem que tem que ter número ímpar”. A primeira tatuagem da apresentadora foi um pequena estrela no pulso, que ela fez em julho de 2021. “A primeira tattoo a gente nunca esquece… (risos). A pessoa aqui não é das mais corajosas”, postou nas redes sociais na época. Na costela, ela aparentemente possui uma palavra tatuada. Veja:

