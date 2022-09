Veja as pesquisas para a eleição presidencial que sairão nesta semana

Os eleitores brasileiros têm um encontro marcado com a urna eletrônica daqui a três semanas, pois o primeiro turno das eleições gerais de 2022 está marcado para 2 de outubro, um domingo. Com a aproximação do pleito, as pesquisas de intenção de voto passam a ser divulgadas com cada vez mais frequência.

O cardápio desta semana está cheio de levantamentos para a disputa da Presidência da República. Nesta segunda (12/9), deve ser divulgada mais uma rodada da pesquisa do instituto FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual. Devem sair também na segunda os resultados da pesquisa Ipec.

Na quarta-feira (14/9), sai o resultado semanal da pesquisa PoderData, contratada pelo site Poder360. Está previsto, ainda, uma pesquisa da Quaest para presidente, financiada pelo Banco Genial.

Já na quinta-feira (15/9), está marcada a divulgação de mais uma rodada do levantamento feito pelo Instituto Datafolha, sob encomenda da Folha de S.Paulo e da TV Globo. Deve sair também o resultado de pesquisa nacional do Instituto Brasmarket.

Por fim, na sexta-feira (16/9), sai o resultado da pesquisa para presidente do Instituto MDA, contratada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Por lei, todas as pesquisas eleitorais que são divulgadas ao público em período de campanha precisam ser registradas no site do Tibunal Superior Eleitoral (TSE), com dados sobre custo, metodologia e contratação. Os dados são disponibilizados ao público pela Justiça Eleitoral.

Últimos resultados Pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira (9/9) mostrou que Lula mantém 45% das intenções de voto no primeiro turno das eleições, contra 34% de Jair Bolsonaro (PL), que oscilou dois pontos percentuais, na margem de erro, para cima em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, divulgada em 1º de setembro, que lhe dava 32%. A diferença entre os dois líderes, portanto, caiu de 13 para 11 pontos.

Eles são seguidos por Ciro Gomes (PDT): 7% (9% na pesquisa anterior); Simone Tebet (MDB): 5% (5% na pesquisa anterior) e Soraya Thronicke (União Brasil): 1% (1% na pesquisa anterior).

Pesquisa Ipespe, feita em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais (Abrapel) e divulgada no sábado (10/9), apontou que o ex-presidente Lula está na liderança da disputa, com os mesmo 44% das intenções de voto da pesquisa anterior, e que Bolsonaro passou de 35% para 36%.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%. A senadora Simone Tebet (MDB) tem 5% das intenções. Segundo a margem de erro, de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estavam tecnicamente empatados.

