Veja como descobrir se o título de eleitor está em ordem e como regularizar pendências

O primeiro turno das eleições de 2022 acontecerá no dia 2 de outubro, mas para participar é necessário estar com o título de eleitor em dia. O prazo para regularização ou emissão do documento termina em 4 de maio de 2022, daqui há menos de um mês. Entretanto, muitos eleitores têm dúvidas sobre como verificar se o título de eleitor está em dia e o que fazer para regularizar as pendências a tempo. Para verificar a situação de seu título, basta utilizar uma ferramenta disponibilizada pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que permite a consulta de título através de dados como o nome, CPF ou até o número do título de eleitor. Para acessar a ferramenta, clique aqui. Caso a ferramenta mostre “Situação regular”, o título está em dia. Por outro lado, caso mostre a frase “situação irregular”, o documento está cancelado ou suspenso e precisa se regularizado.

Muitas vezes, o cancelamento ou suspensão do título está ligado a uma multa eleitoral que precisa ser paga. Normalmente, a multa está ligada à ausência em eleições passadas sem justificativa. Para descobrir o valor da dívida e quitá-la, basta acessar o site do TSE, clicar no menu em “eleitor e eleições” e depois selecionar a opção “quitação de multas” e preencher o formulário com seus dados pessoais antes de clicar em consulta. Com isso, o TSE gerará uma guia de pagamento. Após realizar a quitação, é necessário conferir se a certidão foi atualizada. Para fazer a consulta, basta seguir o procedimento anterior, clicar na aba “certidões” e, em seguida, na opção “quitação eleitoral”. Após a atualização, a dívida não existirá e o título estará regularizado.