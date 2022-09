Veja como foi a agenda dos candidatos ao GDF a uma semana das eleições

Candidatos ao Governo do Distrito Federal foram às ruas no último domingo de campanha antes do primeiro turno das eleições. Os comícios, caminhadas, carreatas e outras ações semelhantes começaram em 16 de agosto e entram agora na reta final. Nesse período, os postulantes ao Buriti atuam em cidades e grupos estratégicos.

Regiões populosas como Ceilândia e Samambaia foram visitadas neste domingo, marcado ainda por reuniões com segmentos específicos. A reportagem está acompanhando as agendas dos seis candidatos mais bem pontuados na pesquisa Metrópoles/Ideia divulgada na última segunda (19/9).

Ibaneis Rocha (MDB) O atual governador se reuniu com empresários, evangélicos, farmacêuticos e apoiadores do candidato a deputado distrital Wellington Luiz (MDB). A primeira agenda foi cumprida na Asa Sul, em um café da manhã com profissionais de academias, construtoras e coworking. Na ocasião, reforçou dados econômicos.

“Temos o menor índice de desemprego dos últimos anos. Temos feito um governo onde o empresário é respeitado, sem sustos. Trouxemos segurança jurídica e não aumentamos impostos. Criamos uma mentalidade em que o empresário vai investir e ter retorno”. Ele ainda participou de culto na Igreja Comunidade das Nações e da comemoração do Dia dos Farmacêuticos, no Guará.

Leila Barros (PDT) A senadora Leila Barros focou a agenda de domingo em duas feiras permanentes: na Estrutural e no Guará. Na primeira, conversou com frequentadores e trabalhadores. Na segunda, fez uma panfletagem mostrando propostas e ouvindo demandas.

Ela cumpriu quatro agendas durante todo o fim de semana, percorrendo Taguatinga, Sol Nascente, Samambaia, Estrutural e Guará. Em Taguatinga, cidade em que nasceu, promoveu uma carreata. Num de seus discursos, falou da importância da preservação dos recursos hídricos: “Precisamos assegurar a oferta de água para as próximas gerações”.

Leandro Grass (PV) Leandro Grass passou por quatro cidades durante o domingo. A agenda teve início às 8h e finalizou com o último dos seis compromissos do dia às 18h. Ele fez três caminhadas, na Estrutural, no Sol Nascente e no Itapoã, onde esteve em um café da manhã com apoiadores e, depois, seguiu para um torneio de futebol amador.

Ele comentou sobre as demandas da população mais vulnerável. “Cada vez que escuto relatos de mães aflitas por não terem creche para os filhos, ou pequenos empresários dizerem que estão no sufoco, ou que trabalhadores sofrem com transporte ruim, reforço a minha certeza de que é preciso mudar este governo”, declarou o postulante ao Palácio do Buriti.

Izalci Lucas (PSDB) O senador Izalci Lucas deu uma entrevista para rádio, participou de dois almoços e um festival no domingo. Em Samambaia, ele conversou com lideranças femininas da comunidade e discursou sobre a importância da educação. Outra fala durante o dia foi voltada para os problemas da população do DF.

“Fico triste vendo uma cidade que é a capital do Brasil, com pessoas passando dias nas fila para pegar senha para fazer um cadastro, hospitais públicos com filas enormes para que as pessoas consigam fazer cirurgias, pessoas esperando horas para pegarem ônibus, educação precária, não tem nem banda larga nas escolas, não tem incentivos fiscais.”

Paulo Octávio (PSD) O empresário Paulo Octávio esteve em Taguatinga, Estrutural, Ceilândia, Sol Nascente, Asa Norte e Gama. Foram sete compromissos de campanha, que começaram com uma caminhada na Feira do Bicalho. Ele também visitou a Feira Livre da Estrutural e templos religiosos, como a Igreja Cristã Presbiteriana e a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Nos diálogos, ouviu o setor produtivo do DF e Entorno, moradores da Região da Ponte Alta Norte, no Gama, e amigos no Sol Nascente.

Professor Robson (PSTU) O candidato do PSTU teve uma agenda no dia de domingo, uma roda de conversa com moradores da QNR, em Ceilândia, às 14h. Na região, avaliou a questão da moradia.

“A população de Ceilândia sofre com o problema da falta de moradia. A Terracap deve colocar seu estoque de terras a serviço dos movimentos sociais e da reforma agrária. Hoje, essa empresa pública serve apenas aos interesses das empreiteiras e da especulação imobiliária.”

