Veja como foi a agenda dos candidatos ao GDF nesta segunda (19/9)

Candidatos ao Palácio do Buriti circularam pelas ruas do Distrito Federal, nesta segunda-feira (19/9), atrás de votos para o próximo 2 de outubro, data das Eleições de 2022. As agendas ocorreram no Itapoã, São Sebastião, Taguatinga, Asa Sul, e em outras regiões administrativas. Os postulantes ao cargo de chefe do Executivo local estão em campanha desde 16 de agosto.

A reportagem está acompanhando as agendas dos seis candidatos mais bem pontuados na pesquisa Metrópoles/Ideia divulgada nesta segunda.

Ibaneis Rocha (MDB) Ibaneis Rocha cumpriu agenda de campanha em Santa Maria. O candidato à reeleição percorreu as ruas em cima de um trio elétrico, onde pediu votos e ressaltou o que já fez na região no primeiro mandato. Ele visitou as principais avenidas da cidade acompanhado da deputada distrital Jaqueline Silva (Agir 36) e da primeira-dama, Mayara Noronha.

Na oportunidade, o emedebista comentou também que obteve uma votação maciça em Santa Maria nas eleições de 2018 e disse que se for reeleito vai construir uma feira e ampliar o BRT na cidade. “Temos a questão da feira, que está com o projeto bem encaminhado e pretendemos construir essa feira. A gente pretende ampliar o terminal do BRT e trazer a população do Entorno.

Leila Barros (PDT) A senadora Leila Barros panfletou durante o fim da tarde na plataforma superior da Rodoviária do Pano Piloto. “Amo estar na rodoviária. Um lugar de encontro da população de todas as regiões administrativas do DF onde é sempre muito especial e importante manter o diálogo”.

A noite, a candidata participou de uma reunião com líderes religiosos no Park Way. Nas redes sociais, ela comentou o momento: Gratidão aos senhores Ebenézer e Dóris por tanto carinho e por abrir as portas para termos um diálogo super bacana e produtivo com apoiadores”, disse.

Leandro Grass (PV) O deputado distrital Leandro Grass caminhou por São Sebastião e Itapoã durante a manhã. À tarde teve reuniões internas com membros do partido. Ele participou ainda de sabatina do Metrópoles, oportunidade em que prometeu manter plano de saúde dos servidores caso eleito. “É uma grande conquista dos servidores e que será mantido e aperfeiçoado”.

Grass também falou sobre assistência social e saúde. Segundo ele, caso ocupe o cargo de governador, haverá um programa social único. “A gente quer garantir a renda mínima de R$ 1,2 mil por família que está na situação de pobreza”. A entrevista completa pode ser conferida aqui.

Izalci Lucas (PSDB) Pela manhã, o senador Izalci Lucas esteve na Faculdade Projeção, em Taguatinga, onde conversou com professores e funcionários sobre projetos de governo, especialmente voltados para a área da educação. Na oportunidade, o candidato do PSDB ressaltou que é preciso oferecer bolsas de estudos à população e que o governo deveria adotar programas como o cheque educação.

“Presidi o Sinepe em 1996 e criei a Associação Brasileira pela Educação de Qualidade (Abeduq) e o programa cheque-educação, que serviu de modelo para o Prouni, beneficiando mais de 100 mil alunos no DF. Precisamos dar aos jovens igualdade de oportunidades, por meio da educação”, pontuou.

Paulo Octávio (PSD) O empresário Paulo Octávio começou o dia recebendo a Pauta da Indústria 2023–2026: diretrizes para o desenvolvimento industrial do DF. Logo depois caminhou no comércio da 107/108 Sul, por volta das 15h30. Em visita à sede de um time de futebol da cidade, prometeu investir no esporte, caso eleito: “Vamos investir nos esportes e no futebol local, pois precisamos valorizar atletas”.

Durante a noite, participou de homenagem às melhores bandas de música gospel de Brasília no hotel Royal Tulip. Ele terminou o dia participando de solenidade de assinatura do termo de compromisso do PSD Afro com a comunidade de afrodescendentes no Kubitschek Plaza.

Professor Robson (PSTU) O candidato Robson não teve agenda pública nesta segunda-feira. Segundo informado pela assessoria, o dia foi dedicado a resolver questões administrativas e planejamento de campanha.

Robson entra na lista de candidatos mencionados na reportagem diária a partir de agora após ultrapassar Keka Bagno (PSol) como o sexto nome mais lembrado pelos eleitores na mais recente pesquisa Metrópoles/Idea.

