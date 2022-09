Veja como foi a agenda dos candidatos ao GDF nesta terça (27/9)

Candidatos ao Palácio do Buriti tiveram poucas agendas pelo Distrito Federal nesta terça-feira (27/9). A maioria dos principais candidatos tirou o dia para se preparar para o debate que ocorre na nesta noite na TV Globo. Os postulantes ao cargo de chefe do Executivo local estão em campanha desde 16 de agosto.

A reportagem está acompanhando as agendas dos seis candidatos mais bem pontuados na pesquisa Metrópoles/Ideia divulgada na última semana.

Ibaneis Rocha (MDB) O candidato à reeleição, Ibaneis Rocha (MDB), não teve agenda pública nesta terça e apenas se preparou para o debate da TV Globo.

Leila Barros (PDT) A senadora Leila Barros não teve agenda pública nesta terça e apenas se preparou para o debate da TV Globo.

Leandro Grass (PV) O deputado distrital Leandro Grass não teve agenda pública nesta terça e apenas se preparou para o debate da TV Globo.

Izalci Lucas (PSDB) O senador Izalci Lucas participou de um café da manhã em uma empresa de Sobradinho e panfletou no Conjunto Nacional. Durante a noite, participa do debate da TV Globo.

Paulo Octávio (PSD) O empresário Paulo Octávio esteve em um café da manhã no SCIA e depois visitou o Polo de Modas do Guará.. À noite ele participa do debate da TV Globo

Professor Robson (PSTU) O candidato Robson panfletou na porta do Centro de Ensino Médio Elefante Branco (CEMEB) e, à tarde, participou de sabatina do Metrópoles. A íntegra da entrevista pode ser conferida aqui.

