Veja como foi a campanha dos candidatos ao GDF nesta segunda (5/9)

Candidatos ao governo do Distrito Federal foram às ruas nesta segunda-feira (5/9) com a intenção de angariar votos para o próximo 2 de outubro, data das eleições de 2022. As agendas ocorreram no Lago Sul; na Universidade de Brasília (UnB), campus Darcy Ribeiro; Setor Comercial Sul (SCS) e Rodoviária do Plano Piloto. Os postulantes estão em campanha pela capital federal desde 16 de agosto.

A reportagem está cobrindo a agenda dos seis candidatos mais bem pontuados nas pesquisas Metrópoles/Idea.

Ibaneis Rocha (MDB) Ibaneis Rocha (MDB) iniciou a semana reunindo-se com representantes do Sindilegis, Sindijus e da Anafe no programa Café com Política. Em entrevista, o emedebista se comprometeu a estudar o pagamento de reajuste salarial aos servidores do DF em um eventual segundo mandato. “O momento para o próximo mandato é discutir uma recomposição salarial. Tive a oportunidade de ver o encaminhamento que foi dado no Judiciário, de 18%, parcelado em quatro anos. Essa deve ser a forma a ser aplicada a todos os servidores do Executivo e Legislativo e, no DF, estamos estudando dar o reajuste aos servidores locais”, disse Ibaneis.

À noite, Ibaneis recebeu o manifesto do varejo de empresários da Câmara dos Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF). O encontro ocorreu na sede do órgão, no Setor de Indústria Gráficas (SIA). O documento – que reúne sugestões e pedidos do setor econômico para o próximo mandato – foi entregue pelo presidente da CDL-DF, Wagner Gonçalves da Silveira Júnior. Nele estavam propostas como a redução de impostos em áreas estratégicas para a geração de emprego, assim como a digitalização do governo.

Leila Barros (PDT) Já a candidata do PDT, Leila do Vôlei, disse, em entrevista à Band News FM, pela manhã, disse que está confiante de que estará no segundo turno das eleições. “A estratégia é o corpo a corpo. Vou onde o povo está [para apresentar as propostas para o governo], afirmou Leila.

Indagada por que resolveu concorrer ao Governo do Distrito Federal, Leila disse que não poderia ficar na zona de conforto depois de ver a “realidade de Brasília” no pós-pandemia do coronavírus.

Tendo a Saúde como uma das principais bandeiras, Leila terá, como um dos primeiros atos do governo, a realização de um mutirão com a rede privada para zerar a fila de cirurgias eletivas no DF. “Mais de 22 mil pessoas aguardam há anos”.

Leandro Grass (PV) O candidato do PV iniciou o dia concedendo entrevista para a Rádio e Televisão Universitárias da Universidade de Brasília (UnBTV). Na hora do almoço, Grass fez panfletagem no Centro de Ensino Médio da Asa Norte (CEAN).

À noite, o postulante ao Palácio do Buriti se dedicou a apresentar propostas para o setor cultural no Shopping ID e encerrou a agenda com uma reunião na Associações dos Motoboys, no Varjão.

Izalci Lucas (PSDB) O candidato Izalci, da Coligação “Para cuidar das Pessoas”, fez caminhada na Rodoviária e aproveitou para anunciar que vai criar o programa emergencial Tarifa Zero. Segundo ele, será aplicado durante um ano e vai servir para que os desempregados saiam em busca de uma ocupação. “No DF é cobrada uma das passagens mais caras do país e há um grande número de desempregados”, disse.

Ao mesmo tempo, segundo Izalci, o GDF vai promover um projeto de geração de empregos. Na caminhada, o candidato Izalci cumprimentou passageiros, comerciantes e funcionários.

Paulo Octávio (PSD) O candidato do PSD Paulo Octávio iniciou a manhã em reuniões com aliados. O empresário também participou de entrevista para a UnBTV. À noite, esteve da abertura da exposição “Bicentenário da América”, em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil.

A agenda de Paulo Octávio se encerrou com culto na Igreja Pentecostal Missão da Fé, em Ceilândia Norte.

Keka Bagno (PSol) Keka Bagno, que disputa o GDF pelo PSol, iniciou o dia em reunião partidária. Na parte da parte, ela se reuniu com apoiadores do Paranoá Parque e, na sequência, deu entrevista para a UnB TV!

