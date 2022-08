Veja como grupo armado roubava cofres em postos de gasolina do DF

Uma associação criminosa especializada em roubos de cofres instalados em postos de gasolina foi desarticulada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Equipes da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF) deflagraram a operação Arquimedes, nesta quinta-feira (18/8), para cumprir mandado de prisão temporária contra o último integrante do bando que estava em liberdade.

Também foram cumpridos seis mandados de busca nas cidades de Samambaia e Recanto das Emas, contra outras duas pessoas autuadas por tráfico de drogas. A investigação apontou que os roubos eram praticados por uma associação criminosa armada, atuante há pelo menos um ano no DF. Ao todo os criminosos roubaram R$ 84 mil que estavam no interior dos cofres.

Dois integrantes do grupo já haviam sido presos em 24 de abril deste ano, e outro na última quarta-feira (17/8). Segundo as apurações da DRF, os frentistas dos postos eram rendidos com pistolas e amarrados. Em seguida, os criminosos usavam expansores hidráulicos para destruir a concretagem dos cofres no chão.

Roubos O grupo agia durante as madrugadas e utilizava luvas, máscaras e veículos roubados com placas clonadas. Em dos roubos dos carros usados, os criminosos dispararam contra o proprietário. “Trata-se de grupo estável e permanente, que atuava com expansores hidráulicos, o que pressupõe certa técnica. Todos agiam com extrema violência, trazendo o terror aos postos de gasolina nas madrugadas”, apontou Fernando Cocito, diretor da DRF.

A polícia identificou vários roubos a postos de gasolina praticados pelo grupo. O primeiro deles ocorreu em 13 de dezembro do ano passado, em um posto localizado no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, no Gama. Outro ataque ocorreu em 31 de janeiro deste ano, num posto na QI 416, em Samambaia.

A associação criminosa ainda agiu contra mais um posto na rodovia BR-060, no Recanto das Emas, e outro, em 21 de março, em um posto de Ceilândia. No roubo do dia 21 de fevereiro, um dos autores caiu na vala de troca de óleo, frustrando a empreitada. Todos os integrantes do grupo responderão por roubo e associação criminosa armada.

