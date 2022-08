A bela mansão de Lívia Andrade, a nova contratada da Globo, fica localizada no meio da floresta na Serra da Cantareira, em São Paulo. Nas redes sociais, a apresentadora, que integra o elenco do programa Domingão com Huck, sempre compartilha fotos de biquíni em sua piscina de borda infinita, e a vista do local sempre chama atenção dos internautas.

O imóvel da artista tem na natureza seu maior chamariz. A área externa ostenta todo um charme, pois além da piscina de borda infinita – cenário de diversas fotos que Lívia publica no Instagram, tem um extenso gramado e muitas árvores em volta.

Veja as fotos e leia mais em Famosos e Celebridades, site parceiro do Metrópoles.

O post Veja fotos da linda mansão de Lívia Andrade, nova contratada da Globo apareceu primeiro em Metrópoles.