Veja o golaço de Messi que deu ao PSG o título do Francês 2021/2022

O Paris Saint-Germain conquistou seu 10º título do Campeonato Francês nesse sábado, ao empatar por 1 a 1 com o Lens. Não foi um resultado brilhante, porém, foi o suficiente para a equipe parisiense assegurar a taça com quatro rodadas de antecedência.

Foi de Lionel Messi o gol do PSG, aos 22min do segundo tempo, em belo chute de fora da área. O Lens ainda empatou 20 minutos depois, com Jean.

Com a igualdade no placar, o PSG chegou aos 78 pontos e não pode mais ser alcançado pelo vice-líder do Francês, o Olympique de Marselha. O time comandado por Jorge Sampaoli soma 62 e tem apenas mais cinco jogos para disputar.

Veja o golaço de Messi: