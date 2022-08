Veja os confrontos das semifinais da Libertadores e da Sul-Americana

As semifinais das Copas Libertadores e Sul-Americana foram definidas na noite de quinta-feira (11/8). Palmeiras, Athletico-PR e Flamengo representam o futebol brasileiro no torneio principal, enquanto São Paulo e Atlético-GO seguem vivos no campeonato satélite.

Copa Libertadores

Com gol nos acréscimos marcado por Vitor Roque, o Athletico-PR eliminou o Estudiantes ao vencer por 1 a 0, na Argentina. Assim, o time rubro-negro na semifinal enfrentará o Palmeiras, algoz do Atlético , com o primeiro jogo em Curitiba no dia 31 de agosto e o segundo em São Paulo, em 7 de setembro.

Na outra semifinal da Libertadores, o Flamengo entrará em campo para enfrentar o Vélez Sarsfield , com ida na Argentina no dia 31 de agosto e volta no Maracanã, no dia 7 de setembro. Nas quartas, em duelos entre compatriotas, a equipe rubro-negra eliminou o Corinthians e o time estrangeiro passou pelo Talleres.

Copa Sul-Americana

Pela Copa Sul-Americana, em mais uma partida disputada na noite dessa quinta-feira (11/8), o Internacional decepcionou sua torcida no Beira-Rio e acabou eliminado nos pênaltis pelo Melgar. Na semifinal, o time peruano enfrentará o Independiente Del Valle, que passou pelo Deportivo Táchira, com ida no Equador em 31 de agosto e volta no Peru em 7 de setembro.

Do outro lado da semifinal, em um confronto entre brasileiros, o São Paulo duela com o Atlético-GO , com o primeiro jogo em Goiânia em 31 de agosto e o segundo na capital paulista, em 7 de setembro. Na fase anterior, o time tricolor despachou o Ceará e a equipe rubro-negra eliminou o tradicional Nacional.

Com os duelos marcados entre Palmeiras e Athetico-PR na Libertadores e entre São Paulo e Atlético-GO na Sul-Americana, o futebol brasileiro fatalmente estará representado nas decisões.