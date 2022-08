Veja os convocados do Brasil no álbum da Copa do Mundo do Catar

A editora Panini lançou oficialmente nesta sexta-feira (19/8) o álbum da Copa do Mundo do Catar. O objeto colecionável tem espaço para 670 cromos, distribuídos entre as 32 seleções que participarão do torneio mais 80 figurinhas especiais.

Entre os atletas escolhidos para compor as páginas do Brasil, aparecem nomes como Neymar, Vinicius Jr e Gabriel Jesus. Não há nenhum jogador do futebol nacional entre os 18 ‘convocados’.

O goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Hulk, do Atlético, lembrados por Tite em diferentes momentos da preparação para o Mundial, são alguns dos jogadores de fora