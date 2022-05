Veja os relacionados do Brasiliense para a partida com o Costa Rica-MS

O técnico Celso Teixeira anunciou nesta sexta-feira (27/5) os jogadores do Brasiliense relacionados para a partida contra o Costa Rica-MS, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste sábado (28/5), às 15h30, no Estádio Defelê, na Vila Planalto.

Os relacionados são:

Goleiros: Artur e Edmar Sucuri;

Zagueiros: Gustavo Henrique, Keynan e Preto Costa;

Laterais: Andrezinho, Goduxo, Jonathan Bocão e Peu;

Meias: Bernardo, Cabralzinho, Gabriel Henrique, Tarta, Wallace e Zotti.

Atacantes: Daniel Alagoano, Hernane Brocador, Luquinhas, Marcão, Matheus Barboza e Romarinho.

O Jacaré é líder isolado do grupo E, com 16 pontos. A equipe soma cinco vitórias e um empate e é a equipe com melhor campanha no campeonato.

O torcedor que quiser acompanhar o jogo no estádio, os ingressos estarão à venda na bilheteria, e custarão R$ 5. Para os que não puderem comparecer ao estádio, a transmissão ficará por conta da plataforma Instat.

