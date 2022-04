Veja quais bandas do Rock in Rio também farão shows em São Paulo

O Rock in Rio voltará a ser realizado em 2022 e, tal como em outros anos, bandas e cantores estrangeiros aproveitarão a passagem pelo Brasil para fazer shows em outras cidades, principalmente em São Paulo. O festival ocorre em setembro, entre os dias 2 e 11. Guns N’ Roses, Coldplay, Maneskin e Justin Bieber farão apresentações na capital paulista em datas próximas — a banda de Axl Rose ainda passará por outras oito cidades brasileiras em turnê. Com o tempo disponível até o festival, pode ser que mais artistas fechem datas para cantar no Brasil. A banda de rock italiana Maneskin, vencedora do festival Eurovision e que já atingiu o topo do Spotify, fará um show em SP no dia 9 de setembro, véspera de sua apresentação no Rock in Rio. O quarteto tocará no Espaço das Américas, e os ingressos custarão entre R$ 190 e R$ 700. As vendas começarão em 2 de maio, através do site oficial.

O Guns N’ Roses estará no Rock in Rio no dia 8 de setembro, como uma das headliners do evento. Antes, tocarão no Recife, no dia 4. Depois, vão para Goiânia (11), Belo Horizonte (13), Ribeirão Preto (16), Florianópolis (18), Curitiba (21), São Paulo (24) e Porto Alegre (26). Na capital paulista, o show será no Allianz Parque, com ingressos entre R$ 190,00 (referente a meia-entrada para Cadeira Nível 2) a R$ 950,00 (pista premium). As entradas estão esgotadas no momento, mas caso alguém desista, poderão ser compradas neste site. Justin Bieber fará duas apresentações no Allianz Parque, nos dias 14 e 15 de setembro, além de passar pelo Rock in Rio no dia 4 do mesmo mês. Os ingressos terão valores de R$ 350 (cadeira superior) a R$ 1 mil (pistas premium). No momento, estão esgotados — o site oficial para compra é este.

A banda britânica Coldplay realizará quatro shows em São Paulo, no Allianz Parque, e dois no Rio de Janeiro, no estádio Nilton Santos, em outubro, um mês após o Rock in Rio, onde cantam no dia 10. Os espetáculos serão nos dias 11 e 12 de outubro no Rio e 15, 16, 18 e 19 de outubro em São Paulo; destes, apenas o do dia 19 de outubro ainda tem ingressos disponíveis, já que ainda nem começou a vender. As entradas começam a ser comercializadas neste site, no dia 28 de abril, para quem tem o cartão de crédito Elo e, no dia seguinte, para o público geral, com preços entre R$ 245 (meia-entrada para cadeiras superiores) e R$ 980 (preço inteiro das pistas premium).