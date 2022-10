Veja quem são os deputados federais eleitos pela Bahia

Depois de mais de oito horas de apuração de votos, estão definidos os nomes dos 39 deputados federais que representarão a Bahia na Câmara dos Deputados. Na Bahia, 776 candidatos concorreram a uma vaga.

O resultado trouxe poucas surpresas na lista geral dos eleitos – dos eleitos, 25 ocuparam o cargo pelo segundo mandato consecutivo, e a bancada dos partidos permaneceu estável em relação às últimas eleições. O partido com maior número de eleitos foi o PT, com sete deputados.

O candidato mais votado foi Otto Alencar Filho (PSD), que, nas eleições de 2018, apareceu na segunda posição entre os mais votados. Mas, até os últimos minutos de apuração, os nomes dos mais votados oscilaram voto a voto no ranking dos preferidos dos eleitores.

Os 39 eleitos são:

Otto Filho (PSD) – 200.904 – Reeleito

Elmar Nascimento (União Brasil) – 175.377 – Reeleito

Diego Coronel (PSD) – 171.684 – Reeleito

Antonio Brito (PSD) -165.266 – Reeleito

Neto Carletto (PP) – 164.654 – Eleito

Roberta Roma (PL) -160.729 – Eleito

Claudio Cajado (PP) -154.097 – Reeleito

Mário Negromonte Jr (PP) – 147.711 – Reeleito

Léo Prates (PDT- 143.761 – Eleito

Deputado Dal (União Brasil) – 140.371 – Eleito

Gabriel Nunes (PSD) – 138.448 – Eleito

Paulo Azi (União Brasil) -137.383 – Reeleito

Ricardo Maia (MDB) -136.834 – Eleito

Jorge Solla (PT) -128.968 – Reeleito

Zé Neto (PT) – 128.435 – Eleito

Daniel (PC DO B) -125.372 – Reeleito

Alice Portugal (PCdoB) -124.358 – Reeleita

Adolfo Viana (PSDB) -123.199 – Reeleito

Marcio Marinho (Republicanos) -118.904 – Reeleito

Afonso Florence (PT) -118.013 – Reeleito

Sérgio Brito (PSD) – 116.960 – Reeleito

Waldenor Pereira (PT) -113.110 – Reeleito

Lídice da Mata (PSB) -112.385 – Reeleito

Bacelar (PV) – 110.787 – Reeleito

Arthur Maia (União Brasil) – 108.672 – Reeleito

Paulo Magalhães (PSD) -107.093 – Eleito

Alex Santana (Republicanos) – 106.940 – Reeleito

Ivoneide Caetano (PT) – 105.885 – Eleito

Joseildo Ramos (PT) -104.228 – Eleito

João Leão (PP) – 102.376 – Eleito

Capitão Alden (PL) – 95.151 – Eleito

João Carlos Bacelar (PL) – 90.228 – Reeleito

Valmir Assunção (PT) – 90.148 – Reeleito

Rogeria Santos (Republicanos) – 82.011 – Eleita

Leur Lomanto Jr (União Brasil) – 82.004 – Reeleito

José Rocha (União Brasil) – 78.833 – Eleito

Pastor Sargento Isidório – 77.164 – Reeleito

Felix Mendonça (PDT) – 71.774 – Reeleito

Raimundo Costa (Podemos) – 53.486 – Reeleito

Somente Otto, o filho, permaneceu entre os cinco mais votados entre as eleições de 2018 e deste ano. O partido ao qual ele é filiado, inclusive, elegeu três dos cinco mais bem posicionados entre os eleitos – nestas eleições, o PSD elegeu seis deputados, um a mais que em 2018.

Nas últimas eleições, os mais votados tinham sido, por ordem: Pastor Isidório, do Avante, Otto Alencar Filho, do PSD, João Carlos Bacelar, do Podemos, Dayane Pimentel, do PSL, e Jorge Solla, do PT, que neste ano também concorreram e foram reeleitos. Pastor Isidório, inclusive, que no último pleito teve 323.264 votos, nestas eleições não passou dos 77.164 votos.

Leia abaixo miniperfil dos cinco mais votados

Na lista dos eleitos mais bem votados, aparecem nomes políticos conhecidos: o próprio Otto Filho, filho de Otto Alencar, eleito como senador; Antônio Brito, filho do vereador e ex-prefeito de Salvador Edvaldo Brito (PSD); Neto Carletto (PP), sobrinho do deputado federal Ronaldo Carletto; e Diego Coronel (PSD), filho do senador Ângelo Coronel.

“Tenho que agradecer ao povo baiano. Temos muito tempo de pista e o povo soube reconhecer nosso trabalho e o que queremos fazer pelo povo”, disse Coronel, o filho, que atualmente exerce o cargo de deputado estadual.

A representatividade feminina entre os mais votados é similar a das eleições de 2018: naquele ano, Alice Portugal (PCdoB), foi a nona mais votada, com126,5 mil votos. Desta vez, a única mulher entre as dez mais votadas é Roberta Roma (PL), que tentou, pela primeira vez, um cargo no legislativo, e foi eleita como a sexta mais votada.

“As mulheres representam muito e souberam representar. Me eleger me faz sentir muito feliz e um peso muito grande de responsabilidade. Pode ter certeza que honrarei o voto de cada uma de vocês”, disse a agora deputada federal Roberta Roma (PL).

Nas últimas eleições, três mulheres – 7% do total de eleitos – foram eleitas deputadas federais. Neste ano, foram cinco.

Diferentemente das eleições para presidente, governadores, prefeitos e senadores, deputados são eleitos a partir de um sistema híbrido, similar ao que se aplica na eleição de vereadores. Esse chamado “sistema proporcional” destina aos partidos e coligações vagas proporcionais às suas votações.

O voto que você destinou a um candidato também conta como voto para o partido que ele faz parte. Dessa forma, o candidato não depende só de si, mas do desempenho do seu partido para ser eleito.

Conheça os 5 deputados federais mais votados

1º lugar) Otto Alencar Filho (PSD)

Nasceu em julho de 1977, e, nas eleições de 2018, depois de obter 185.428 votos, foi eleito deputado federal pela Bahia pela primeira vez. Foi presidente da Agência de Fomento da Bahia (Desenbahia) entre 2015 e 2018 e preside a Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. É filho do senador reeleito Otto Alencar.

Foto: Divulgação

2º lugar) Elmar Nascimento (União Brasil)

Bacharel em Direito e atual deputado federal, vai ao terceiro mandato no cargo. Nascimento é natural de Campo Formoso, foi vereador no município, entre o fim da década de 70 e início dos anos 2000, e deputado estadual, entre 2003 e 2014.

Foto: Divulgação

3º lugar) Diego Coronel (PSD)

Atualmente, exerce o mandato de deputado estadual pelo estado da Bahia. Nas eleições de 2018, teve 100.274 votos. É ex-prefeito da cidade Coração de Maria, sua cidade natal.

Foto: Divulgação/Sandra Travassos/Alba

4º lugar) Antônio Brito (PSD)

É administrador de empresas e ex-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social. Filho do jurista, ex-prefeito e atual vereador de Salvador, Edvaldo Brito. Em 2010, elegeu-se Deputado Federal por outro partido, o PTB, e alcançou a reeleição nas três eleições seguintes – 2014, 2018 e, agora, em 2022.

Foto: Divulgação

5º lugar) Neto Carletto (PP)

Advogado, Neto Carletto é natural de Itamaraju, no sul da Bahia. Nasceu em 1996 e é o candidato mais jovem entre os cinco mais votados. É sobrinho de Ronaldo Carletto e presidente nacional da Juventude Progressista. Em 2020, foi pré-candidato a prefeito de Eunápolis, mas não levou a diante a candidatura. Pela primeira vez, ocupará um cargo no legislativo.