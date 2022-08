Veja tudo que você precisa saber sobre ‘House Of The Dragon’, nova série derivada de ‘Game Of Thrones’

Três anos depois do fim do seriado, os fãs de “Game Of Thrones” voltarão a se aventurar no universo da série. Depois de muitas expectativas e mais de dois anos de produção, “House Of The Dragon” chega ao HBO Max neste domingo, 21. Além disso, a série também será transmitida pelos canais da HBO na televisão paga. O elenco fixo da série contará com nomes como Paddy Considine, Olivia Cooke (“Bates Motel”), Emma D’Arcy (“Wanderlust – Navegar é Preciso”), Matt Smith (“The Crown”) e Rhys Ifans (“O Espetacular Homem-Aranha”). Para entrar no clima da série, confira algumas informações importantes e curiosidades que você precisa saber.

Número de episódios e onde assistir?

Ao todo, a primeira temporada terá dez episódios, que serão lançados semanalmente. O primeiro irá ao ar neste domingo, 21. O segundo, no dia 28, e assim por diante. Assim como a série original, os episódios serão lançados às 22h e transmitidos nos canais da HBO e no HBO Max, serviço de streaming do grupo.

George R.R. Martin está envolvido na série?

Sim. George R.R. Martin, o escritor de “Crônicas de Gelo e Fogo”, série de livros que inspirou “Game Of Thrones”, está de volta ao show business. Além de ser produtor executivo, Martin roteirizou a série e assina o primeiro episódio da produção. Ryan Condal também é responsável pelos roteiros da série. “Eu assisti a cortes brutos de 9 dos 10 episódios e continuo impressionado. A atuação, a direção e a escrita são de primeira linha. E para os fãs dos livros, esta é minha história. Há algumas mudanças em relação a Fogo & Gelo, mas acho que Ryan Condal e seus roteiristas fizeram boas escolhas. Até algumas melhorias”, disse Martin em um texto publicado em seu blog pessoal.

Onde a série se encaixa na linha temporal e qual o enredo?

A série se passará 200 anos antes dos eventos contados em “Game Of Thrones” e terá como principal foco a história da família Targaryen, de Daenerys (na série original). Ela abordará o fim da dinastia, em um arco narrativo chamado “Dança dos Dragões”, que levou à quase extinção da espécie.

A série terá mais dragões?

Sim. Segundo Condal, a série terá mais dragões do que “Game Of Thrones” e os animais serão diferentes entre si, seguindo a base apresentada no material original. “Se não fizéssemos isso, vocês não seriam capazes de diferenciá-los. Eles são brilhantes e coloridos da forma como George os descreveu nos livros, e há muitos detalhes sobre a aparência de cada dragão que tiramos de lá. As cores dos chifres e do peito, das escamas…”, contou o roteirista, em entrevista ao TVLine.

Veremos cenas de sexo?

“Game Of Thrones” ficou conhecida por sua brutalidade, lidando até com cenas de violência sexual. Os produtores garantiram que não exibirão esse tipo de conteúdo na nova atração. Em entrevista ao Hollywood Reporter, o showrunner Miguel Sapochnik falou sobre o tema, dizendo que a abordagem será “cuidadosa”. “Vamos jogar uma luz sobre esse aspecto. Não dá para ignorar a violência perpetrada contra as mulheres pelos homens naquela época. Não é algo que deve ser minimizado, não deve ser glorificado”, disse Sapochnik

Entretanto, em entrevista à Rolling Stone, o ator Matt Smith disse que a série tem um número elevado de cenas de sexo ainda na primeira temporada. “Você fica se perguntando: ‘Precisamos mesmo de outra cena de sexo? Acho que o ponto é se perguntar o que estamos fazendo, se o ponto é representar bem os livros ou diluí-los para representar os tempos atuais. O nosso trabalho é representar os livros com honestidade, como eles foram escritos”, declarou Smith. Vale mencionar que uma das marcas da série original foi o elevado número de atores e atrizes sem roupa.

Confira o trailer da primeira temporada: