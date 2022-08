Vélez bate o Talleres e abre vantagem nas quartas de final da Libertadores

Em duelo de argentinos na Copa Libertadores, Vélez Sarsfield e Talleres se enfrentaram na noite desta quarta-feira pela partida de ida das quartas de final. O confronto ocorreu no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG), e teve os donos da casa como vencedores, pelo placar de 3 a 2. Os gols do Vélez foram marcados por Janson, que se isolou na artilharia da competição, e Julián Fernández. Michael Santos e Garro descontaram para os visitantes.

Assim, o Vélez larga na frente na disputa pela vaga nas semifinais. Agora, tem a vantagem do empate para garantir a classificação. Em caso de derrota por até um gol de diferença, a decisão irá para as penalidades máximas.

Além disso, a equipe que avançar enfrentará o vencedor do confronto brasileiro entre Flamengo e Corinthians. Na última terça-feira, o Rubro-Negro venceu o Timão por 2 a 0, na Neo Química Arena, e levou vantagem ao Rio de Janeiro.

A partida da volta, portanto, ocorre na próxima quarta-feira (10), a partir das 21h30 (de Brasília). Desta vez, o mando de campo será do Talleres e, então, o duelo será no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG). Antes disso, porém, ambos os times entram em campo pelo Campeonato Argentino, no fim de semana.

Jogando em casa e empurrado pela torcida, o Vélez não demorou para abrir o placar. Logo aos cinco minutos de jogo, Jara tabelou com Lucas Pratto na direita e cruzou na área. Janson então subiu mais que a defesa do Talleres e testou no canto direito para fazer o 1 a 0.

Já na reta final do primeiro tempo, aos 44 minutos, o Vélez teve mais uma chance perigosa e na disputa de Bou com Suárez na área, o atacante mandante caiu pedindo pênalti. O árbitro, entretanto, não marcou. Então, foi chamado pelo VAR para checar o lance e manteve a decisão de não marcar a penalidade.

O JOGO

Na volta do intervalo, o Vélez conseguiu segurar a pressão inicial do Talleres e quando igualou as ações do jogo, conseguiu aumentar a vantagem no marcador aos 27 minutos da etapa complementar. Em contra-ataque, Jara recebeu com liberdade na direita e cruzou na cabeça de Janson, que desta vez nem precisou pular para marcar o gol.

Antes do apito final, o Talleres conseguiu o gol de respiro no confronto. Aos 36, Benavídez recebeu na direita e cruzou na cabeça de Garro, que ajeitou para o atacante Michael Santos, na pequena área, empurrar para o gol e diminuir a desvantagem.

Ainda antes do fim do jogo, o Talleres chegou ao heroico empate. Aos 41 minutos do segundo tempo, Garro aproveitou rebote na entrada da área e acertou um lindo chute para deixar tudo igual em Buenos Aires.

Entretanto, não deu nem tempo dos visitantes comemorarem o empate, e o Vélez voltou a ficar na frente do placar, três minutos depois. Perrone recebeu na área pela esquerda e tocou para Julián Fernández, que bateu cruzado para fazer o 3 a 2.