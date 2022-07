Vélez segura empate com River e avança às quartas de final da Libertadores

No segundo confronto argentino da noite desta quarta-feira, o River Plate recebeu o Vélez Sarsfield pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (ARG), e empatou sem gols.

Dessa maneira, pela vitória conquistada por 1 a 0 na partida de ida, o time treinado por Cacique Medina, que passou pelo Internacional no início do ano, manteve a vantagem no placar agregado e se garantiu nas quartas de final.

Na próxima fase, o Vélez Sarsfield terá pela frente o também argentino Talleres, que se classificou ao derrotar o Colón um pouco mais cedo nesta quarta. As partidas estão previstas para o início de agosto (dias 4 e 11) e terá o jogo da volta com mando do Talleres.

O JOGO

Precisando reverter a desvantagem do primeiro jogo e jogando em seus domínios, o River Plate partiu para cima e quase chegou ao primeiro gol logo aos dois minutos. Braian Romero tabelou com Julián Álvarez e finalizou na saída do goleiro Hoyos, mas a bola bateu na trave e saiu para tiro de meta.

Aos dez minutos, o Vélez respondeu. Após o River sair jogando errado, Pratto acionou Walter Bou na ponta esquerda. O atacante ajeitou para o pé direito e chutou colocado, mas Armani fez bela defesa e espalmou para longe.

Os visitantes chegaram novamente com perigo cinco minutos depois. A defesa do River novamente errou na saída de bola e ela chegou em Janson, que finalizou da intermediária. No entanto, Armani defendeu novamente.

Na volta do intervalo, o River Plate continuou a pressão para cima do adversário e, antes dos dez minutos, já havia levado perigo ao menos quatro vezes. Depois disso, aos 17, Enzo Pérez recebeu dentro da área e ajeitou para De La Cruz, que chutou de primeira, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

O ímpeto dos donos da casa em busca do empate no agregado foi recompensado aos 33 minutos, com gol de Matías Suárez. Porém, o VAR chamou para um possível toque de mão e, após longa análise na tela, o árbitro decidiu anular o tento.

A reta final do jogo foi um nítido ataque contra defesa. No entanto, sem muita criatividade e com pouca tática, as bolas alçadas na área pelo River não surtiram efeito e o Vélez segurou o empate sem gols, avançando na competição continental.