Vélez volta a vencer o Talleres e pega o Flamengo nas semis da Libertadores

Pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Libertadores, o Talleres recebeu o Vélez Sarsfield na noite desta quarta-feira, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG), e perdeu por 1 a 0. Julián Fernández fez o único gol do jogo, na reta final.

Assim, como também venceu na partida de ida por 3 a 2, o Vélez somou 4 a 2 no placar agregado e se classificou às semifinais da competição continental. Agora, terá o Flamengo como adversário na próxima fase. Devido à melhor campanha, o Rubro-Negro decide o jogo da volta no Rio de Janeiro.

Portanto, como os confrontos da semi ainda não tem data definida, as equipes voltam suas atenções ao Campeonato Argentino. No próximo domingo, o Talleres recebe o Estudiantes, enquanto o Vélez recebe o Gimnasia um dia depois.

O JOGO

Mesmo com a vantagem no placar agregado, o Vélez não se intimidou e abriu o marcador logo aos três minutos de jogo. Após cobrança de lateral na área, Janson dominou no peito e ajeitou para Lucas Pratto. O centroavante ex-São Paulo e Atlético então bateu de primeira e não desperdiçou.

No entanto, o VAR chamou o árbitro para checar um possível toque de mão no início da jogada. Assim, após longa indecisão e análise na tela, o juiz voltou atrás e anulou o gol dos visitantes.

Na volta do intervalo, a arbitragem de vídeo chamou novamente a atenção do árbitro para um possível cartão vermelho ao meio-campista Ortega, do Vélez, após carrinho perigoso. No entanto, após a checagem, o juiz manteve a decisão de campo e não puniu o jogador.

Na altura do minuto 33 do segundo tempo, o Vélez colocou ponto final ao confronto. Janson deu belo passe para Julián Fernández, que invadiu a área, driblou o goleiro e abriu o placar em Córdoba. No agregado: 4 a 2 para o Vélez e classificação às semifinais garantida.