‘Velozes e Furiosos 10’ pode ser um dos filmes mais caros da história; veja o valor

O orçamento de produção do filme “Velozes e Furiosos 10” pode fazer com que o novo capítulo da franquia se torne um dos filmes mais caros da história. Segundo a The Hollywood Reporter, o orçamento da produção aumentou para US$ 300 milhões, sendo que cerca de um terço será destinado para o salário do elenco. Além do elenco já estrelado, com nomes como Vin Diesel, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez e Charlize Theron, o longa terá a presença de Brie Larson e Jason Momoa, que farão suas estreias na franquia. Outro ponto que pode ter afetado o orçamento do filme foi a saída do diretor Justin Lin, o que motivou uma procura por um novo diretor, processo que custou cerca de US$ 1 milhão por dia. A busca acabou na segunda-feira, 3, quando Louis Leterrier foi anunciado como diretor do novo capítulo da franquia.