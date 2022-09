Vem aí? Após término com Militão, Karoline Lima faz revelação inesperada sobre novos romances

Após a influenciadora Karoline Lima e o jogador Éder Militão terminarem o relacionamento em meio a diversas polêmicas, a loira comentou sobre sua vida amorosa no Instagram Stories.

Na madrugada desta segunda-feira (19), ela abriu o jogo sobre possíveis novos relacionamentos e descartou um novo romance. Em conversa com os internautas, Karoline destacou que possui azar para escolher companheiros e admitiu o medo de se relacionar novamente.

“Amor, se eu levantar as mãos para o céu, é capaz de vir um urubu e levar meus dedos. Só de falar, me tremo todinha”, escreveu. Confira os posts:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Karoline Lima é processada por Éder Militão e surge chorando Segundo informações do UOL, o lateral do Real Madrid, Éder Militão, processou a ex-namorada e mãe de sua filha, por danos morais. Ele teria pedido R$45 mil à loira, devido a publicações feitas nas redes sociais.

Após a repercussão do assunto, Karoline surgiu chorando nos Stories e os advogados de defesa da celebridade deram maiores informações sobre o caso.

“A Karol não sabia de absolutamente nada, soubemos pela imprensa. Era algo que realmente não esperávamos. A Karol ainda está consternada, não quer aparecer ou se manifestar no momento. Ela não foi devidamente citada, a citação foi enviada para a casa do Éder no Brasil. Ela ainda está absorvendo tudo […]”, disseram.

