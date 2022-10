Venda de camarotes avulsos do The Killers começa sexta-feira (14/10)

A banda norte-americana The Killers se apresenta no DF em 14 de novembro e a venda de camarotes avulsos começa a partir desta sexta-feira (14/10).

Com três andares, os espaços estarão localizados nas laterais da Arena BRB/Mané Garrincha, em Brasília – compre aqui seu ingresso. Os camarotes terão vista privilegiada para o palco – que terá estrutura inédita na cidade – e capacidade para 125 pessoas, cada.

Os camarotes contarão com serviço open bar e, entre as opções servidas, estarão uísque importado 12 anos, vodca e gim importados, cerveja, refrigerantes, suco, água e energético.

Os ingressos dos camarotes custam R$ 780, a meia entrada, e R$ 1560, a inteira. O Metrópoles também oferece a possibilidade, para grupos a partir de 15 pessoas, de criar camarotes personalizados e exclusivos. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone (61) 99312-2727.

A banda norte-americana promete superperformance com grandes hits, a exemplo de sucessos como Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human e When You Were Young.

Além do The Killers, a noite terá também as bandas brasilienses Capital Inicial e Raimundos, para mostrar a essência do que tornou Brasília a capital do rock. A sequência traz ainda o grupo Jovem Dionísio, responsável pelo sucesso Acorda Pedrinho, e os DJs da tradicional festa Play!.

Os ingressos para o supershow do The Killers já estão à venda desde o dia 3/10. Além da variedade de preços, outra boa notícia para quem não quer perder essa megaperformance é que, com a apresentação de um documento funcional (crachá ou carteira profissional), servidores e funcionários públicos federais e distritais pagam meia-entrada.

Além de reinserir a cidade na rota dos shows internacionais e celebrar a primeira vez da banda em Brasília, o espetáculo será produzido pelo Metrópoles com a 30E-Thirty Entertainment. O BRB é o banco oficial do evento.

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música. O objetivo é fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

Para esse primeiro supershow, o público pode aguardar uma estrutura com um esquema de iluminação, LED e som jamais visto em Brasília.

The Killers

No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garricha. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em 10 vezes sem juros. Vendas no site da Eventim (www.eventim.com.br), na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson, na loja da Eventim, do Brasília Shopping, e na entrequadra 102/103 norte (de frente para o Eixinho).

