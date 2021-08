Venda de consórcios cresce 158% em um ano no Sicoob

Destaque



Publicado em 13 de ago de 2021 e atualizado às 19:01

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

O Sicoob notou um grande crescimento na venda de consórcios. De acordo com a análise da instituição, os brasileiros estão buscando mais esta modalidade porque perceberam que, na comparação com outras, ela é bastante vantajosa – financeiramente falando. Busca foi crescente nos setores de automóveis e imóveis, segundo a instituição.

Expandindo sua atuação no mercado de consórcios, o Sicoob cresceu em mais de 158% a quantidade de cotas efetivadas durante o primeiro semestre de 2021, com relação ao mesmo período do ano anterior. Foram mais de R$ 4,4 bilhões comercializados de janeiro a junho, ante a R$ 1,7 bilhão nos seis primeiros meses de 2020.

Itamar Filho, gerente de Cobrança e Consórcios do Sicoob, destaca dois motivos para tamanho crescimento: foco na divulgação e crescente conhecimento acerca do produto por parte da população. Um exemplo foi a campanha “Vem que tem desconto de verdade”, que ocorreu entre 24 e 31 de maio: em apenas oito dias, foram 35 mil cotas vendidas na promoção, o que resultou em uma venda de R$ 2,8 bilhões.

“Ao colocar na ponta do lápis, as pessoas viram que era mais vantajoso adquirir um consórcio do que financiar um produto ou serviço com taxas mais altas”, explica Itamar. De acordo com os dados da instituição, as maiores buscas dos clientes foram automóveis, imóveis e motocicletas. O ticket médio ficou em mais de 75 mil reais. “Também notamos uma maior confiança das pessoas com suas rendas, o que deve continuar no segundo semestre com o avanço da vacinação e a melhora na economia”.

Como forma de ampliar ainda mais o acesso ao consórcio, o Sicoob tem atuado para facilitar o atendimento às necessidades do público e mostrar que o produto está inserido no mote de educação financeira.

O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa que, além de conta corrente, poupança, cartões, cobrança bancária, Pix e diversos outros serviços, oferece ainda aos seus cooperados produtos como consórcios, seguros e até previdência. Em mais de 300 municípios, é a única instituição financeira em pleno funcionamento. Também este ano, atingiu a segunda colocação no ranking de maiores redes de atendimento bancário, segundo o BC.

Como funciona o consórcio

Criado em meados dos anos 1960, o consórcio é conhecido como um meio de autofinanciamento. Ele reúne pessoas físicas ou jurídicas para formar uma poupança em conjunto e viabiliza a compra de bens, imóveis ou serviços para cada uma dessas pessoas.

Os consórcios permitem a aquisição de uma variedade imensa de produtos e serviços, como casas, carros, viagens e até cirurgias plásticas.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 5,2 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, marketplace, dentre outras soluções financeiras, o Sicoob é a única instituição financeira presente em mais de 300 municípios.

É formado por 366 cooperativas singulares, 16 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a segunda colocação entre as instituições financeiras com maior quantidade de agências no Brasil, segundo ranking do Banco Central, com 3.523 pontos de atendimento em 1.934 cidades brasileiras. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.