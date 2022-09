Venda de livros cresce 5,41% em 2022

A venda de livros no Brasil vem apresentado bons resultados.O mês de julho foi o segundo melhor mês em vendas de livros em 2022. No período foram comercializados quase 4,8 milhões livros em todo o país. O faturamento do setor ficou em R$ 191 milhões.

Apesar dos números serem ligeiramente menores que os registrados no mesmo período do ano passado, no acumulado de 2022, as vendas e o faturamento superam as do 2021. Entre janeiro até meados de julho, foram vendidos quase 31 milhões de livros. Nesse mesmo período no ano passado, tinham sido pouco mais de 29 milhões. Uma alta de 5,41%. O faturamento cresceu ainda mais, cerca de 9,21%.

Os dados são do levantamento periódico feito pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em parceria com o Instituto de pesquisa Nielsen Bookscan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no país.

Eduardo Lacerda é sócio de uma editora independente em São Paulo, a Patuá, e vem percebendo que a tendência do mercado é mesmo de melhora, mas de um jeito diferente, com menos espaço para as megalivrarias.

As informações do estudo foram coletados diretamente do “caixa” das livrarias, e-commerce e varejistas colaboradores.

