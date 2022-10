Venda de toalhas referentes à eleição esquenta comércio popular em Salvador

Se o volume de vendas de toalhas e camisetas no comércio popular de Salvador servir como indicativo sobre quem vai vencer na cidade as eleições para presidente da república, a vitória do candidato Luís Inácio Lula da Silva está assegurada. Na tarde de sábado, em Salvador, os produtos que tinham estampado o rosto do ex-presidente estavam quase no final. As que faziam referência a Bolsonaro tinham performance inferior, segundo comerciantes entrevstados pelo CORREIO.

Com valores de R$25 as grandes e R$5 as menores, os comerciantes fizeram a festa durante a semana que antecedeu o primeiro turno das eleições, mas reconheceram que o movimento esteve fraco no sábado e que a cidade parecia esvaziada, fato que não ajudou os negócios no dia que antecedeu o pleito eleitoral.

A reportagem do Correio percorreu locais como a Rua Arthur de Azevêdo Machado, no Costa Azul; Avenida Antônio Carlos Magalhães, na altura do Parque Bela Vista; Avenida Manoel Dias da Silva, Pituba; Avenida Sete de Setembro, Centro; Ladeira Fonte das Pedras, em Nazaré, mas a efervescência da semana foi substituída por um vazio típico de feriado.

Comércio popular

Ambulante na Avenida Sete há mais de três anos, Elma Mascarenhas disse que começou a vender as toalhas com a imagem de Lula desde agosto, mas que esta semana, o comércio se intensificou. “Todos os dias, chegava a vender de 10 a 15 toalhas do Lula. Já do outro candidato sobrou”, afirmou sem esconder sua intenção de voto.

Com uma experiência de 10 anos na Avenida Sete, a ambulante Carla Almeida não escondia o descontentamento em ter sobras de produtos na sua barraca no sábado anterior ao dia das eleições. “O movimento hoje foi bem fraco. Não vendi quase nada e, depois, ninguém vai querer mais essa coisa de política”, assegurou. Para encerrar o dia de trabalho, chegou a oferecer um abatimento no valor do produto, sem muito sucesso.

Apressada em voltar para a casa, onde disse que a família estaria reunida, a técnica de enfermagem Marlúcia Silva disse que foi a rua para garantir uma toalha para uma sobrinha pequena que, mesmo sem ser eleitora, fez questão de pedir uma toalha para a tia. “Lá em casa todo mundo já tem voto certo e a pequena não queria ficar de fora da comemoração, então, como tia, resolvi fazer esse agrado”, contou. Quando questionada sobre quem seria sua escolha, ela gracejou e lembrou que o voto é secreto.

Daurilene Alves tentou comercializar as toalhas encalhadas no ponto localizado no Relógio de São Pedro até o final do expediente

Quem também festejou o movimento da semana foi a comerciante Daurilene Alves. Há 15 anos atuando no comércio de rua do Relógio de São Pedro, no centro, ela disse que conseguiu vender todas as 40 toalhas compradas com o rosto do ex-presidente Lula, mas que das 30 toalhas com a foto do adversário e atual presidente da república, só havia comercializado uma ao longo da semana. “Veio gente de todas as idades comprar, tanto homens quanto mulheres”, contabilizou.