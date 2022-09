Venda de Vitor Mendes para clube búlgaro é cancelada por falta de visto

A venda do zagueiro Vitor Mendes, de 23 anos, para o Ludogorets, da Bulgária, foi cancelada. O defensor seria comprado pelo clube europeu, mas não conseguiu visto de trabalho a tempo para ser inscritos na competição europeia. As conversas devem ser retomadas no próximo ano.

A janela de transferências internacionais para a Bulgária fechou no dia 6 de setembro. Como Vitor Mendes não tem passaporte europeu, o Ludogorets tentou viabilizar um visto de trabalho para o zagueiro, mas o prazo foi curto. A informação foi publicada pelo ge.globo e confirmada pelo Superesportes.

A reportagem apurou também que outro fator importante para a negociação ter atrasado e, consequentemente, ter sido cancelada, foi a falta de acordo entre Atlético, dono dos direitos do defensor, e Ludogorets. As duas partes não conseguiram chegar a um denominador final em relação a valores para a transferência.

Desta forma, Vitor Mendes permanece no Juventude até o fim da temporada 2022. Ele está emprestado pelo Galo. O defensor entrou em campo 12 vezes com a camisa do clube gaúcho na temporada e marcou um gol.

Em 2021, Mendes foi destaque do Juventude, com 45 jogos e três gols.

Neste ano, Vitor Mendes ampliou o contrato com o Atlético até o fim de 2024. O vínculo anterior acabaria em 2023.