A Direcional (DIRR3) reportou vendas líquidas contratadas de R$ 622 milhões no primeiro trimestre de 2022, sendo R$ 508 milhões da companhia, de acordo com a prévia operacional divulgada nesta segunda-feira (11). O montante total representa um avanço de 21% em relação ao início de 2021 e queda de 7% sobre o quarto trimestre do […]