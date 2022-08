As vendas de bicicletas este ano devem ficar iguais às de 2021, de acordo com projeções da Abraciclo, a associação brasileira dos fabricantes de motocicletas, bicicletas e similares. Em 2021, foram vendidas no país pouco mais de 749 mil bicicletas e este ano a projeção é de as vendas ficarem em torno de 750 mil unidades.

Uma das explicações para essa estagnação nas vendas é o segmento estar ainda impactado pela escassez de peças e componentes como freios, sistemas de transmissões e selins, materiais que vem na grande maioria da Ásia.

Outra explicação é que após o grande boom na venda de bicicletas mais simples e baratas, o público passou a querer gastar com bikes mais avançadas, como aquelas que vem com motor elétrico e as montadoras ainda não adequaram sua produção a essa nova demanda, conforme explicou o diretor da Abraciclo, Paulo Takeuchi

De acordo com estimativas da Abraciclo, o Brasil tem uma frota estimada em mais de 70 milhões de bicicletas e é considerado o 4o maior produtor de bicicletas no mundo.

