As vendas do comércio varejista no país cresceram 1,1% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, a alta foi de 2,1%. Esta foi a segunda alta consecutiva. Agora, o segmento está 1,2% acima do patamar pré-pandemia, e 4,9% abaixo do pico da série, registrada em outubro de 2020.

Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. Seis das oito atividades investigadas tiveram taxas positivas em fevereiro. O destaque foi o setor de livros, jornais, revistas e papelaria, cujas vendas subiram 42,8%.

Os maiores impactos no mês, vieram de combustíveis e lubrificantes, com alta de 5,3%, móveis e eletrodomésticos, com 2,3%, e tecidos, vestuário e calçados, com 2,1%.

Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a alta nas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria se deve à retomada de grandes contratos de livros didáticos devido a volta das aulas presenciais nas instituições de ensino.

Ainda de acordo com Cristiane Santos, no caso de tecidos, vestuário e calçados, o crescimento em fevereiro ocorreu após alta de 4,0% em janeiro, o que reflete o esforço dos comerciantes, com muitas promoções, para recuperar a queda de 5,6% em dezembro.

Móveis e eletrodomésticos, que desde junho do ano passado não crescia, teve uma retomada também com uma série de promoções feitas pelas empresas.

E, no caso de combustíveis, pela primeira vez, nos últimos 12 meses, a atividade não sofreu uma pressão inflacionária muito forte.

No ano, o varejo acumula variação de menos 0,1%. Já nos últimos 12 meses, cresceu 1,7%.

Economia Rio de Janeiro Leila dos Santos / Guilherme Strozi Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Comércio Varejista Vendas IBGE