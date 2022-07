Vendas do varejo têm ligeira alta em maio, diz IBGE

O volume de vendas no comércio varejista registrou, em maio, a quinta alta seguida. A taxa subiu 0,1% na comparação com abril. No acumulado do ano, o setor cresceu 1,8%.

Porém, o ritmo de alta vem caindo desde janeiro, quando houve um aumento de 2,3% no volume. Em fevereiro e março, as taxas chegaram a 1,4%, enquanto em abril, o setor cresceu 0,8%. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada nesta quarta-feira, pelo IBGE.

Na passagem de abril para maio, seis das oito atividades do varejo tiveram alta. Entre elas, livros, jornais, revistas e papelaria, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e tecidos, vestuário e calçados, foram os destaques.

O varejo ampliado, que também inclui materiais de construção e veículos, teve crescimento de 0,2% de abril para maio.

Nesta pesquisa, foram registradas altas de 1% no acumulado do ano e de 0,3% no acumulado de 12 meses.

